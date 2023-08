तेलंगाना: करीमनगर की सड़कें और रिहायशी इलाकों में घूमता दिखा भालू, लाठी-डंडे और जाल लिए पीछे-पीछे दौड़ते दिखें वन अधिकारी, देखें वीडियो

Highlights तेलंगाना के करीमनगर में एक भालू को घूमते हुए देखा गया है। जिले की सड़कें और रिहायशी इलाकों में भालू को घूमते हुए देखा गया है। ऐसे में उसे पकड़ने के लिए वन अधिकारियों को जाल और डंडे भी लेकर भागते हुए देखा गया है।

Viral Video: सोशस मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तेलंगाना के करीमनगर जिले की सड़कों और रिहायशी इलाकों में एक काला भालू को घूमते हुए देखा गया है। बता दें कि शुक्रवार की रात को श्रीपुरम कॉलोनी में इस भालू देखा गया और उसकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई है।

यही नहीं भालू को आज सुबह भी देखा गया है और इस बार उसे रेकुर्थी क्षेत्र में देखा गया है। रिहायशी इलाकों में भालू को देख स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है और वे अपने घरों से भालू का वीडियो बनाते हुए देखा गया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि किसी जंगली जानवर को आवासीय क्षेत्रों में घूमते हुए पाया गया है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी है।

जारी इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक भालू करीमनगर जिले की सड़कों और रिहायशी इलाकों में घूम रहा है और उसे पीछे कुछ लोग और वन विभाग के अधिकारी भी भार रहे है। इस वीडियो को एक घर के छत से बनाया गया है जिसमें भालू को सड़कों पर दौड़ते हुए पाया गया है।

#Telangana: #Karimnagar



Wild-tales- A young bear entered the main road of Karimnagar’s Highway near Rekurthi Bus stop. Officer officials are seen chasing the animal.



More details awaited. pic.twitter.com/OAfjdxXPxo