'यहां जिंदगी-मौत से लोग जूझ रहे हैं और आप वीडियो बना रहे हैं': पेड़ से कुचलकर बस में फंसी महिला बोलीं | VIDEO

Viral Video: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुई एक बस दुर्घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक महिला क्षतिग्रस्त बस के अंदर फंसी हुई दिखाई दे रही है, जबकि कुछ लोग चुपचाप खड़े होकर पूरी घटना को अपने फोन में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर फंसी महिला कहती है, "यहाँ लोग ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और आप लोग वीडियो बना रहे हैं।"

खबरों के अनुसार, लगभग 40 यात्रियों को ले जा रही बस के अगले हिस्से पर पेड़ गिर गया, जिससे पाँच लोगों की मौत हो गई, जिनमें चार महिला शिक्षिकाएँ भी शामिल थीं, जो एनसीईआरटी द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के लिए बस में सवार थीं। इस दुर्घटना में कम से कम 17 यात्री घायल हो गए।

खबरों के मुताबिक, यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे हुआ, जब बस बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही थी। जैदपुर थाना क्षेत्र के हरख गांव में राजा बाजार के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

बाराबंकी में हुए बस हादसे का एक बहुत ही मार्मिक वीडियो,जिसमे एक महिला बस के अंदर फसी हुई है और बाहर खड़े कुछ वीडियो बना रहे है,अंदर फंसी महिला बोली -"यहाँ जिंदगी-मौत से लोग जूझ रहे हैं और आप लोग वीडियो बना रहे हो" अगर आकर पेड़ की डाल हटवाने मे मदद करते तो हम लोग बाहर निकल आते... https://t.co/QTiTsfbCttpic.twitter.com/n4EDNETHnd — Gaurav Kumar (@gaurav1307kumar) August 8, 2025

घटना के बाद यात्रियों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुँचे। अधिकारियों ने चार महिलाओं और बस चालक की मौत की पुष्टि की है।

Web Title: Barabanki Woman, Stuck Inside Bus Crushed By Tree, Cries In Agony; Video