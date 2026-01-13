"जिस दरोगा की औकात है मुझे मार के देखो, आग लगा देंगे थाने को": रामपुर में थाने में पहुंचकर बजरंग दल के सदस्य की धमकी, VIDEO वायरल होने के बाद मांगी माफी
By रुस्तम राणा | Updated: January 13, 2026 13:44 IST2026-01-13T13:44:00+5:302026-01-13T13:44:15+5:30
बरेली: पुलिस ने बताया कि रामपुर जिले में एक स्थानीय बजरंग दल सदस्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसे कैमरे पर पुलिसकर्मियों को गाली देते और केमरी पुलिस स्टेशन को जलाने की धमकी देते हुए पकड़ा गया था। यह घटना तब हुई जब उसे बिना इजाज़त एक हिरासत में लिए गए आदमी से मिलने से रोका गया। यह घटना रविवार को हुई और इसका वीडियो ऑनलाइन खूब वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई।
पुलिस ने बताया कि सूरज पटेल नाम का एक आदमी केमरी पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सुहेल से मिलने आया था, जो एक अनजान मामले में हिरासत में था। जब पुलिस ने सही प्रोसीजर के बिना मिलने की इजाज़त नहीं दी, तो पटेल को गुस्सा आ गया और उसने स्टाफ को गालियां देना शुरू कर दिया।
वीडियो में, पटेल इंस्पेक्टरों और सब-इंस्पेक्टरों के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहा है, और उन पर उसे मिलने से रोकने के लिए "नौटंकी" करने का आरोप लगा रहा है। उसे पुलिसवालों को गिरफ्तार करने की चुनौती देते और बजरंग दल से अपने कनेक्शन का घमंड करते हुए भी देखा जा सकता है। एक जगह वह धमकी देता है, "जिस दरोगा या इंस्पेक्टर में हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ, पूरे थाने को आग लगा दूंगा" (अगर किसी सब-इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर में मुझे मारने की हिम्मत है; कोशिश करो, मैं पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगा)।
"जिस इंस्पेक्टर की या दरोगा की औकात है मुझे मार के देखो, आग लगा देंगे थाने को," Said a Bajrang Dal Worker at a Police station in UP's Rampur.— Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) January 12, 2026
He went there claiming it was a matter of “jihad.” But before cops could take any action, he walked out--threatening the cops as they… pic.twitter.com/jw6qP6i5sB
जब क्लिप सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गई, तो पटेल उसी दिन पुलिस स्टेशन लौट आए और लिखित माफीनामा दिया। उन्होंने पछतावा जताते हुए एक माफी वाला वीडियो भी बनाया, जिसमें कहा कि उनका व्यवहार गलत था और ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस मामले से जुड़े एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस स्टेशन में पटेल का व्यवहार "बेकाबू और अभद्र" था।
हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ।— Krishna Chaudhary (@KrishnaTOI) January 12, 2026
When police tried to act, the Bajrang Dal Worker apologised. https://t.co/cAgrCIM4ynpic.twitter.com/wct3ih5cea
उन्होंने कहा, "बाद में, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने लिखित माफीनामा दिया और माफी मांगते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे ऐसा व्यवहार दोबारा न करें।" पुलिस ने बताया कि रामपुर के एडिशनल एसपी को इस मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। एसपी रामपुर विद्या सागर मिश्रा ने कहा, "पुलिस स्टेशन में संबंधित BNS धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।"