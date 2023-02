वाहन से कुचलकर मां की मौत, दो महीने के सुनहरे लंगूर का हृदय विदारक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देखें

Highlights मां को उठाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। सुनहरा लंगूर एक लुप्तप्राय प्रजाति है। सुनहरा लंगूर पश्चिमी असम के एक छोटे से क्षेत्र और पड़ोसी भूटान की तलहटी में पाया जाता है।

धुबरीः पश्चिमी असम में दो महीने के सुनहरे लंगूर का एक हृदय विदारक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उसे एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मारी गई अपनी मां को उठाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। वहीं पशु प्रेमियों और संरक्षणवादियों ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया है।

This is heartbreaking 💔

A Golden langur assassinated on the road in a car Accident in Assam. The baby still in its arm not knowing what has befallen him.

Steps are being taken to save the baby.#wildlife#cryingpic.twitter.com/Ul6a3s9wCd — Brainwise (@brain_wise_) February 24, 2023

सुनहरा लंगूर एक लुप्तप्राय प्रजाति है। सुनहरा लंगूर पश्चिमी असम के एक छोटे से क्षेत्र और पड़ोसी भूटान की तलहटी में पाया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को बोंगाईगांव जिले के काकोइजाना इलाके में मादा लंगूर और उसका बच्चा भोजन की तलाश में एक पेड़ से नीचे उतरे थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने मादा लंगूर को टक्कर मार दी।

वायरल वीडियो में, शिशु लंगूर रोते हुए अपनी मृत मां को जगाने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। वह लगभग एक घंटे तक उसी जगह पर बैठा रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे वहां से हटा दिया। पिछले तीन दिनों में क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन द्वारा सुनहरे लंगूर को कुचले जाने की यह दूसरी घटना है।

Residents of Bongaigaon, Assam, saw a heartbreaking scene in the Kakoijana reserve forest when a female golden langur was killed in an unfortunate accident.#assam#goldenlangur#accidenthttps://t.co/8ipyZJjIuC — India Today NE (@IndiaTodayNE) February 24, 2023

कोकराझार जिले के नायकगांव इलाके में बुधवार को इसी तरह से एक वयस्क सुनहरा लंगूर मारा गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने के लिए कई पेड़ों को काट दिया गया है, जिसके कारण इन जानवरों को दूसरी ओर जाने के लिए सड़क पार करने को मजबूर होना पड़ता है।

#Bongaigaon | In a very heartbreaking video, a baby langur can be seen crying near the dead body of mother at Kakoijana, Bongaigaon.



As per report, a female adult Golden langur was hit by a bricks carrying vehicle on the main road, causing her death.#bongaigaontimes#বঙাইগাঁওpic.twitter.com/uLLD6Pm2Kd — Bongaigaon Times (@BongaigaonTimes) February 24, 2023

