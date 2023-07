आंध्र प्रदेश: मालकिन के नदी में कूदकर आत्महत्या करने पर पूरी रात पुल पर इंतजार करता रहा पालतू कुत्ता, देखें वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर आंध्र प्रदेश का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कुत्ते को उसके मालकिन का इंतजार करते हुए देखा गया है। कुत्ते की मालकिन उसे एक पुल पर छोड़ कर नदी में कूद गई थी।

अमरावती:आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले का एक वीडियो सामने आया जहां एक कुत्ते को पूरी रात अपने मालकिन का इंतजार करते हुए देखा गया है। दरअसल, कुत्ते की मालकिन गोदावरी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और तब से कुत्ता पुल पर ही बैठा रहा है और पूरी रात वहीं पड़े रहने के बाद दूसरी दिन मृत महिला की मां के साथ घर आया था।

घटना के सामने आने के बाद मौके पर कुत्ते के साथ पुलिस भी नजर आ रही है और उसके मालकिन की आत्महत्या के कारण का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। कुत्ते का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में कुत्ते को पुल पर लेटे हुए देखा जा सकता है। पुल पर कुत्ते के साथ पुलिस वाला और कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है। क्लिप में कुत्ता पुल के किनारे लेटा हुआ है और उसके पास में कूद कर जान देने वाली महिला का चप्पल भी है।

A pet dog continued to wait for the owner after she jumps into river Godavari in Ambedkar Konaseema Dist. On Sunday locals noticed the pet dog, who was found waiting for her at the bridge where she left her slippers before jumping into the flowing river and informed the police. pic.twitter.com/0lnPSngwaN