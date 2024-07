Watch: सरेआम पुलिस कांस्टेबल पर हमला, शख्स ने सिर पर डंडे से किया वार; जानें क्या है वजह

Viral Video:आंध्र प्रदेश से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी पर हमला होता दिखाई दे रहा है जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच हलचल मच गई और पूरा मामला जानने की होड़ सी लग गई।

बताया जा रहा है वायरल वीडियो तिरुपति जिले के गुडूर के साधुपेटा सेंटर का है। जहां बाइक पर सवार होकर दो पुलिसकर्मी एक दुकान में पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मी जैसे ही बाइक से उतर कर दुकान के अंदर पहुंचा। उसी दौरान एक शख्स दूसरी तरफ से डंडा लेकर आता दिख रहा है। शख्स ने बिना किसी सवाल-जवाब के सीधे पुलिस अधिकारी पर डंडे से हमला कर दिया।

शख्स ने तेजी से वार करते हुए कांस्टेबल के सिर पर डंडा मारा जिससे वह नीचे गिर गया। इतने पर भी आरोपी शख्स रुका नहीं बल्कि उसने डंडे से फिर से वार करना चाहा। हालांकि, इस दौरान वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी ने शख्स को पकड़ लिया और दुकान में मौजूद दुकानदार ने भी पुलिस वाले का साथ दिया।

सीसीटीवी में कैद हुए हमले के बाद वहां अन्य लोग आते दिख रहे हैं जिनमें से कुछ ने आरोपी को मजबूती से पकड़ा हुआ है और उसके हाथ से डंडा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं, अन्य घायल पुलिसकर्मी को जमीन से उठा रहे हैं।

गौरतलब है कि कांस्टेबल स्वामी दास गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दास को पहले गुडूर एरिया अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्नत उपचार के लिए तिरुपति स्थानांतरित कर दिया गया।

A head #Constable was attacked from behind with a stick, while on duty in Sadhupeta Centre of #Gudur in #Tirupati district, captured in #CCTv.



During the preliminary investigation, police were stunned to learn that the accused, Lalthu Kalindi, a resident of West Bengal,… pic.twitter.com/hC8O55PrMj