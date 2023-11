Diwali 2023: अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने "ॐ जय जगदीश हरे" गाकर भारत को दी दीपावली की शुभकामनाएं, देखें वीडियो

Highlights american singer mary milben ने भारत को दी दीपावली की शुभकामनाएं mary milben द्वारा ॐ जय जगदीश हरे सुनकर फैंस हुए गदगद mary milben ने कहा मुझे लगता है कि वहां के लोगों के लिए पीएम मोदी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं

American Singer: भारत के साथ 12 नवंबर को दीपावली का जश्न मनाने के लिए अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन तैयार हैं। उन्होंने दीपावली के मौके पर एक वीडियो शेयर कर भारत के लोगों को अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मैरी के द्वारा वीडियो में भगवान नारायण की आरती सुनकर भारतीय फैंस गदगद हो गए हैं।

My favorite time of year has come! Diwali 🪔! #India, I look forward to celebrating with you this weekend and officially on November 12th. Happy #Diwali to Indian communities across the world! Take your candle, the light inside of you, and go light the world!! I love you,… pic.twitter.com/pSpTBktZGa — Mary Millben (@MaryMillben) November 10, 2023

देखते ही देखते मैरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कहा कि दीपावली साल का मेरा पसंदीदा समय आ गया है। भारत के साथ 12 नवंबर को मैं दीपावली का जश्न मनाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। दुनियाभर में रहने वाले सभी भारतीय समुदायों को दीपावली की शुभकामनाएं। इस दीपावली मोमबत्ती लेकर दुनिया को रोशन करो। आई लव यू

मैरी के वीडियो पर फैंस के आए कमेंट

Vishnu AARTI you have sung beautifully… stressed on each word and pronunciation is so crystal clear … lovely ♥️♥️ — RJ chanda jha 🇮🇳 🇬🇧 (@chandaj29710249) November 10, 2023

Thanks for kind words! Bless you! — Mary Millben (@MaryMillben) November 10, 2023

एक यूजर ने मैरी के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि आपने भगवान नारायण की आरती बहुत सुंदर तरीके से गाया है। प्रत्येक शब्द पर जोर दिया गया है और उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत प्यारा लगा। इस पर मैरी ने भी यूजर को जवाब दिया कि आपका बहुत बहुत आभार। एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि बहन आपको भारत की ओर से दिवाली की शुभकामनाएँ।

Brothers and sisters of India, Namaste 🙏🏾



The 2024 election season has commenced across the world, here in America and certainly in India. Election seasons present an opportunity for change, to put an end to outdated policies and non progressive people, replaced with voices and… pic.twitter.com/yaetjrhgqk — Mary Millben (@MaryMillben) November 8, 2023

पीएम मोदी की तारीफ की थी

मैरी मिलबेन ने हाल में ही पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर पीएम का समर्थन किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने कहा था कि मैं पीएम का समर्थन इसलिए करती हूं क्योंकि वह भारत के मामलों में बारीकी से नजर रखते हैं। फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों उनका समर्थन करती हूं। मैं भारत और वहां के लोगों से प्यार करती हूं। मुझे लगता है कि वहां के लोगों के लिए पीएम मोदी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं।

