VIDEO: फ्लाइट में तेज आवाज में बात कर रही थी महिला, मना करने पर शख्स को जड़ा थप्पड़; एयरएशिया विमान में हाई वोल्टेज ड्रामा

AirAsia Flight Video: बीच आसमान में उड़ रहे एक विमान में अचानक अफरा-तफरी मच गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में यात्रियों और क्रू मेंबर्स का समूह दिख रहा है। जिसमें यात्रियों के बीच हो रही झड़प को क्रू मेंबर्स शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह घटना मलेशिया के कुआलालंपुर से चीन के चेंगदू जा रही एयरएशिया की उड़ान में हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में, चार घंटे की उड़ान के दौरान एक बड़ा झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब महिलाओं के समूह के पीछे बैठे एक पुरुष यात्री ने उन्हें अपनी आवाज़ कम करने के लिए कहा, क्योंकि वह उनकी तेज़ आवाज़ में बातचीत से परेशान था। साथी यात्रियों के अनुसार, केबिन की लाइटें कम होने के बाद भी समूह ऊँची आवाज़ में बातें करता रहा। तनाव तब और बढ़ गया जब उस व्यक्ति ने कथित तौर पर उन्हें "बेवकूफ" कहा और उन्हें "चुप रहने" के लिए कहा।

A heated argument between passengers on an AirAsia flight from KL to Chengdu escalated into a mid-air brawl. The fight reportedly broke out after a man confronted a group of women for talking loudly after cabin lights dimmed pic.twitter.com/iWADiiPKHc