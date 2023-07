त्रिपुरा विधानसभाः बीजेपी और टिपरा मोथा विधायकों के बीच हंगामा, पांच विधायकों को निलंबित किया, देखें वीडियो

Highlights फैसले के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। टिपरा मोथा के तीन विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। बीजेपी और टिपरा मोथा पार्टी के विधायकों के बीच हंगामा हो गया।

अगरतलाः त्रिपुरा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी और टिपरा मोथा पार्टी के विधायकों के बीच हंगामा हो गया। विपक्षी दल के नेता अनिमेष देबबर्मा ने त्रिपुरा बागबासा विधानसभा के भाजपा विधायक जादव लक नाथ द्वारा पोर्न फिल्म देखने के मुद्दे पर सवाल उठाया।

#WATCH | Agartala | A ruckus broke out between the MLAs of BJP & Tipra MOTHA party during the Assembly session today.



Opposition party leader, Animesh Debbarma raised a question on the porn movie-watching issue by the BJP MLA, Jadav Lak Nath of Tripura Bagbassa Assembly. The… pic.twitter.com/RaXR61xkgr