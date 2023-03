छोटी दाढ़ी! राहुल गांधी लंदन पहुंचने के बाद फिर बदले हुए लुक में आए नजर, तस्वीरें हुईं वायरल

Highlights राहुल गांधी अपने ब्रिटेन दौरे पर एक नए लुक में नजर आए है। जहां उनके पहले बड़े-बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी थी। अब वे छोटे-छोटे बाल और छोटी दाढ़ी में नजर आ रहे है।

नई दिल्ली: भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार कोई विदेशी यात्रा करने निकले राहुल गांधी एक नए लुक में नजर आ रहे है। यात्रा के दौरान जहां उन्हें बड़े बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी में देखी गई है, वही अब वे छोटे बाल और दाढ़ी में नजर आ रहे है।

आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सात दिन के लिए ब्रिटेन की यात्रा पर है। इस दौरान वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। ब्रिटेन यात्रा से जुड़ा राहुल गांधी का एक फोटो सामने आया है जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है।

दरअसल, राजस्थान यूथ कांग्रेस द्वारा एक फोटो शेयर किया गया है कि जिसमें राहुल एक नए लुक में नजर आ रहे है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के दौरान जहां उन्हें एक सफेद टी शर्ट, बड़े-बड़े बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी में देखी गई है, वहीं अब उन्हें एक नए लुक में देखा गया है।

Rahul Gandhi in Cambridge. With a New Look 😎 pic.twitter.com/IUqOs93kDp

राहुल गांधी को छोटे बाल और छोटी दाढ़ी में देखा गया है। यही नहीं उन्हें कोट, टाई के साथ जैकेट भी पहने हुए देखा गया है। उनके इस लुक की कफी चर्चा भी हो रही है। कुछ दिन पहले इटली के दैनिक कोरिरे डेला सेरा के साथ एक साक्षात्कार में दाढ़ी को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने सोचा था कि वे पूरा मार्च तक अपना दाढ़ी नहीं काटूंगा, लेकिन अब इसे काटू या छोड़ दूं, यह मुझे सोचना होगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सप्ताह भर की यात्रा पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे जहां वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक संबोधन देंगे और यहां भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। ‘कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल’ (कैम्ब्रिज जेबीएस) में विजिटिंग फेलो गांधी विश्वविद्यालय में ‘‘21वीं सदी में सुनना सीखना’’ विषय पर व्याख्यान देंगे।

#RahulGandhi ’s new look ahead of Cambridge lecture. He cleans up good ! pic.twitter.com/xasgETJwpe

कैम्ब्रिज जेबीएस ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘‘हमारे कैम्ब्रिज एमबीए कार्यक्रम को भारत के अग्रणी विपक्षी नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का स्वागत करके बहुत खुशी हुई।’’ इसने कहा, ‘‘वह आज ‘21वीं सदी में सुनना सीखना’ विषय पर कैम्ब्रिज जेबीएस के विजिटिंग फेलो के तौर पर बोलेंगे।’’

Looking forward to visiting my alma mater @cambridge_uni and delivering a lecture at @CambridgeJBS.



Happy to engage with some of the brightest minds in various domains, including geopolitics, international relations, big data and democracy. https://t.co/4pkrF79hG9