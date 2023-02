एयर इंडिया: बिजनेस क्लास के यात्री के परोसे गए खाने में मिला जिंदा कीड़ा, पैसेंजर ने वीडियो किया शेयर तो एयरलाइन ने दी यह प्रतिक्रिया

Highlights एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में परोसे गए खाना में जिंदा कीड़ा मिला है। यात्री ने वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। इस पर एयर इंडिया ने भी प्रतिक्रिया दी है और कार्रवाई करने की बात कही है।

नई दिल्ली:एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे एक शख्स ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कथित तौर पर परोसे गए उसके खाने में कीड़ा दिखाई दिया है। इस वीडियो को महावीर जैन नामक यूजर ने पोस्ट किया है जिसने यह दावा किया है कि यात्रा के दौरान उसने खाने में जिंदा कीड़ा पाया है।

ऐसे में एयर इंडिया ने भी इस पर प्रतिक्रिया दिया है और यात्री से उसकी यात्रा का विवरण भी मांगा है ताकि वह इसके खिलाफ कार्यवाई कर सके। यह पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, इससे पहले भी एयर इंडिया के प्लने में यात्री को परोसे गए खाने में पत्थर मिला था।

यात्री द्वारा जारी किए गए इस छोटे से वीडियो में यह देखा गया है कि उसने एयर इंडिया द्वारा परोसे गए खाने में कीडे़ को जिंदा रेंगता हुआ देखा है। ऐसे में उसने इस घटना का वीडियो बना लिया है और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिख दिया कि 'ऐसा नहीं लगता कि साफ-सफाई का ध्यान रखा गया था। मेरी फ्लाइट एआई671-मुंबई से चेन्नई थी। सीट 2सी।'

@airindiain insect in the meal served in businessclass pic.twitter.com/vgUKvYZy89