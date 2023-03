भयावह वीडियो: कांगो के एक ढह चुके खदान के अंदर फंसे हुए थे 9 खनिक, शख्स ने जान पर खेलकर ऐसे सबको जिंदा निकाला बाहर

Highlights सोशल मीडिया पर कांगो का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक ढह गए खदान से 9 खनिकों को जिंदा निकाला गया है। इन फंसे हुए खनिकों को बचाने के लिए एक शख्स अपनी जान पर खेल गया था।

Viral Video:सोशल मीडिया पर मंगलवार को एक वीडियो तेज से वायरल हो रहा है जिसमें एक सोने के खदान में फंसे हुए नौ खनिकों को एक-एक करके बाहर निकलते हुए देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि यह घटना मध्य अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का है जहां पर एक सोने के खदान के ढह जाने से कुछ खनिक उसमें फंस गए थे।

ऐसे में एक शख्स की मदद के कारण खदान में फंसे नौ खनिक सुरक्षापूर्वक बाहर निकल जाते है। जब से इस वीडियो को अपलोड किया गया है तब से इसे हजारों लोगों द्वारा देखा जा चुका है। बता दें कि इलाके में भारी बारिश के कारण वहां के खदानों के ढह जाने की खबरों में इजाफा हुआ है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक खदान के ढह जाने से कुछ खनिक उसमें फंस जाते है जिन्हें एक शख्स द्वारा निकालते हुए देखा जाता है। वीडियो में यह दिख रहा है कि शख्स अपनी जान को जोखिम में डालते हुए खदान के एक हिस्से को कुदाल से खोद रहा है जिससे एक एक करके खदान में फंसे खनिक बाहर निकल रहे है।

Yesterday in DR Congo at around 2pm: artisanal copper miners saving each in Luwowo, in the Muvumboko neighbourhood pic.twitter.com/oCY2qplWKH