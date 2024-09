Viral Video: यौन उत्पीड़न का मामला कैमरे में हुआ कैद, 70 साल के बुजुर्ग ने नाबालिग लड़की से की छेड़छाड़, गिरफ्तार, वीडियो वायरल

Highlights उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसके बारे में जानकर लोग सोचेंगे कि देश में क्या-क्या हो रहा है। फिलहाल छेड़छाड़ करने के आरोप में मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 3 सितंबर की है, जब लड़की घरेलू सामान खरीदने के लिए अनवर की दुकान पर गई थी।

सीतापुर:उत्तर प्रदेश के सीतापुर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसके बारे में जानकर लोग सोचेंगे कि देश में क्या-क्या हो रहा है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 70 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद अनवर को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है। फिलहाल छेड़छाड़ करने के आरोप में मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना 3 सितंबर की है, जब लड़की घरेलू सामान खरीदने के लिए अनवर की दुकान पर गई थी। घटना का एक वीडियो तब से वायरल हो गया, जिसने स्थानीय समुदाय और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को चौंका दिया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनवर खान को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की आदिवासी पृष्ठभूमि के कारण उस पर यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम और SC/ST अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।

SHOCKING: A 70 year old man Md Anwar is caught sexuaIIy harassing a minor tribal girl. It's revealed that he used to do it with almost all minor girls.



UP Police have arrested him.... pic.twitter.com/1Gfb1wktsn