Viral News: 11 करोड़ की विशालकाय मछली, 276 किलो वजन, पढ़ें वायरल खबर...

Viral News: आपको जानकार हैरानी होने वाली है की जापान में एक विशालकाय 276 किलो की ब्लूफिन टूना मछली 11 करोड़ में बिकी है। दरअसल ये नीलामी शहर के तोयोसु मार्केट में हुई, यहां एक फेमस ने होटल ने इस टूना के लिए बोली लगाई। मिशेलिन-स्टार प्राप्त सुशी रेस्तरां ओनोडेरा ग्रुप ने इस टूना के लिए 207 मिलियन येन ($1.3 मिलियन या 11 करोड़ रुपये) की भारी कीमत चुकाई। रिकॉर्ड कीमत के मामले में ये कथित तौर पर दूसरी सबसे महंगी मछली बन गई है, लोग टूना मछली का आकार और वजन देखकर हैरान हैं।

🎣 276 Kg Bluefin tuna fetched record 207 million yen ($1.3 million) by Onodera Group at annual New Year auction at Tokyo’s Toyosu Fish Market



2nd-highest price ever for tuna at auction, which is famous for its early-morning sales pic.twitter.com/cn5jKM8WbR