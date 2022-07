वीडियो: चीन में जब 'चलने लगी' 100 साल पुरानी 3800 टन वजनी इमारत, जानिए कैसे हुआ ये सबकुछ

Highlights चीन के शंघाई में करीब 100 साल पुराने एक बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। पूरी इमारत के नीचे 'स्लाइडिंग रेल' लगाई गई, 'वॉकिंग मशीन' तकनीक का इस्तेमाल।

शंघाई: चीन के शंघाई में करीब 100 साल पुराने एक बिल्डिंग को हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया। सटीक माप और गणना के बाद, शंघाई में 3,800 टन की इस इमारत को एक जगह से धकेल कर दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया।

इमारत को उसके स्थान पर धकेलने के लिए नीचे की ओर 'स्लाइडिंग रेल' स्थापित की गई थी। इसकी मदद से पूरी इमारत को ही जमीन से उठा लिया गया था और फिर 'वॉकिंग मशीन' तकनीक का उपयोग करके उसे दूसरी जगह ले जाया गया। ये नजारा ऐसा था जैसे कोई इमारत चहलकदमी कर रही हो।

शंघाई में यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे भारी संरचना थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस काम में लगे लोग पूरी इमारत एक साथ ले जाने में कामयाब रहे।

वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी इमारत या ढांचे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है। अतीत में भी इंजीनियरों ने इमाहरत को संरक्षित करने या अन्य परियोजनाओं के लिए जगह बनाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया है।

इस प्रक्रिया के तहत पूरी इमारत को नींव से उठाकर कहीं और ले जाया जाता है। इसका उपयोग खासकर ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने के लिए तेजी से बढ़ा है। दुनिया के कई देशों में अब ये एक सामान्य तरीका बनता जा रहा है।

इससे पहले साल 2020 में शंघाई में 7,600 टन की इमारत को एक नए स्थान पर ले जाया गया था। पांच मंजिला इमारत के नीचे इंजीनियरों ने करीब 200 मोबाइल सपोर्ट अटैच किए। करीब 18 दिनों में इस इमारत को 21 डिग्री घुमाया गया और 62 मीटर (203 फीट) दूर ले जाया गया।

Another Mind Boggling Engineering Feat 🤯 #China construction team just "lifted and moved" a massive school building in Shanghai over a 18 day period to a new location pic.twitter.com/yDdJgpFr9n

मूल रूप से लागेना प्राइमरी स्कूल नाम की इस इमारत का निर्माण 1935 में शंघाई में कराया गया था। इसे एक नए वाणिज्यिक और कार्यालय परिसर के लिए जगह बनाने के लिए स्थानांतरित किया गया था, जिसे 2023 तक पूरा किया जाएगा।

आधुनिक इंजीनियरिंग के सबसे बड़े कारनामों में से एक ऐसी ही प्रक्रिया को 1930 में अमेरिका के इंडियाना अंजाम दिया गया। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों की एक टीम ने 11,000-टन (22-मिलियन पाउंड) के टेलीफोन एक्सचेंज को स्थानांतरित कर दिया था। खास बात ये रही कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इमारत में लोग मौजूद रहे और कामकाज भी होता रहा।

In 1930 the Indiana Bell building was rotated 90°. Over a month, the structure was moved 15 inch/hr, all while 600 employees still worked there. There was no interruption to gas, heat, electricity, water, sewage, or the telephone service they provided. No one inside felt it move. pic.twitter.com/07lf2hsgGT