Highlights VIDEO: 13वीं मंजिल से गिरी 2 साल की मासूम बच्ची, शख्स ने बचाई जान, हैरान करने वाला वीडियो वायरल

2 Year Old Girl Falling from 13th Floor Balcony: महाराष्ट्र के ठाणे से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 2 साल की एक छोटी बच्ची खेलते हुए 13 मंजिल की गिल जाती है। वीडियो में नजर आता है जैसे ही बच्ची बिल्डिंग से गिरती है एक शख्स वहां दौड़ते हुए आता है और बच्ची को लपकने की कोशिश करता है और बचा लेता है। घटना डोंबिवली शहर के देवीचापाड़ा इलाके की बताई जा रही है, वीडियो में शख्स पूरी तरह तो बच्ची को पकड़ नहीं पाता मगर जमीन पर गिरने का असर कम हो जाता है और बच्ची की जान बच जाती है।

Real-Life Hero in Dombivli!



When a 2-year-old fell from a third-floor balcony, Bhavesh Mhatre caught the child mid-air, leaving the child with minor injuries.#HeroicAct#SavedALife#Dombivli#RealLifeHero#Heropic.twitter.com/tQZXHYqWAq