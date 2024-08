VIDEO: दो शेर और 2 कुत्तों की लड़ाई, यहां देखिए किसने जंग में मारी बाजी!

Highlights गुजरात के एक गौशाला में 2 कुत्तों और 2 शेर की लड़ाई यहां जानिए किसने किस पर जीत पाई बताया जा रहा है कि दोनों गिर उद्यान से 70 किमी दूर अमरेली पहुंच गए थे, जहां ये घटना घटी

नई दिल्ली: गुजरात से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो कुत्ते और दो शेर भिड़ते हुए दिख रहे हैं, हालांकि चारों के बीच यह टक्कर जुबानी रही और कोई भी इस बीच एक दूसरे पर हावी नहीं हुआ। लेकिन शेर के आने से माहौल जरूर गरम हो गया और हवाओं ने भी अपना रुख बदला, लेकिन कहते हैं ना 'जाको राखे साइयां मार सके ना कोई' और इसी क्रम में उन 2 कुत्तों की जान बच गई। माना जा रहा है कि ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 70 किलोमीटर दूर, गुतराज के अमरेली स्थित एक गौशाला में पहुंच गए।

हुआ यूं कि दो शेर और दो कुत्ते की इस लड़ाई में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन दोनों शेर अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए कुत्तों पर लगातार चिल्ला रहे थे। हालांकि, कुंडी लगे होने से शेर अंदर नहीं जा सके। कुछ देर बाद वो पतली गली से निकलते दिखे। इसके बाद दोनों कुत्तों में से एक बाहर आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गेट के अंदर आ गया। फिर घर के नौकर ने कुंडी लगाते हुए गेट को बंद किया। फिलहाल ये घटना पूरी तरह से गेट पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आते ही काफी वायरल हो गया।

