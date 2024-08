Viral Video: बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से सीधे युवक के सिर पर आ गिरा AC, मौत, सामने आया वीडियो, यहां देखें

Highlights दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। मृतक लड़के का दोस्त, जो उसके बगल में खड़ा था, एसी से चोट लगने के बाद जमीन पर गिर गया। हालांकि, वह बच गए और उनकी चोटों का इलाज चल रहा है।

नई दिल्ली: दिल्ली के करोल बाग में एक दुखद घटना घटी। एक इमारत से एसी सीधे एक 18 वर्षीय लड़के के सिर पर गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक लड़का स्थिर स्कूटर पर बैठा था और अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था जब एसी उसके सिर पर गिर गया।

An 18-year-old boy died after an air conditioner fell straight on his head from the second floor of a building in Delhi's Karol Bagh area. Police has registered a case: Delhi Police