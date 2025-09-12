VIDEO: नाली से निकला 15 फीट लंबा कोबरा सांप, लोगों में मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 12, 2025 18:58 IST2025-09-12T18:54:44+5:302025-09-12T18:58:23+5:30
15 Feet Long Cobra Snake: ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में बेहद खतरनाक किंग कोबरा सांप निकलने की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
HighlightsVIDEO: नाली से निकला 15 फीट लंबा कोबरा सांप, लोगों में मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो
15 Feet Long Cobra Snake: ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में बेहद खतरनाक किंग कोबरा सांप निकलने की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में शख्स कोबरा को नाली से बाहर निकाल रहा है और फिर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है। गनीमत रही की किसी को सांप ने काटा नहीं हुआ ऐसा की जैसे ही लोगों ने कोबरा को देखा तो उन्होंने वन विभाग की टीम को सूचना दी और टीम ने मौके पर आकर कोबरा सांप को रेस्क्यू कर लिया।
ऋषिकेश बैराज कॉलोनी में 15 फिट लंबा किंग कोबरा मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेसक्यू #Rishikesh#kingcobra#wildlifepic.twitter.com/zDUEuyaWBy— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) September 12, 2025