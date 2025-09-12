Highlights VIDEO: नाली से निकला 15 फीट लंबा कोबरा सांप, लोगों में मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

15 Feet Long Cobra Snake: ऋषिकेश के बैराज कॉलोनी में बेहद खतरनाक किंग कोबरा सांप निकलने की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में शख्स कोबरा को नाली से बाहर निकाल रहा है और फिर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है। गनीमत रही की किसी को सांप ने काटा नहीं हुआ ऐसा की जैसे ही लोगों ने कोबरा को देखा तो उन्होंने वन विभाग की टीम को सूचना दी और टीम ने मौके पर आकर कोबरा सांप को रेस्क्यू कर लिया।

English summary :

15 feet long cobra snake came out of the drain in Rishikesh With Video

