Rajya Sabha Elections 2024: SP विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा, क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ी

Highlights अखिलेश यादव के करीबी मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा अब माना क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई है- सूत्र ऐसा हुआ तो भाजपा के 8 राज्यसभा उम्मीदवार विजयी हो जाएंगे

Rajya Sabha Elections 2024: रायबरेली से विधायक मनोज पांडेय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट की संभावना सूत्रों ने जताई है। इसके चलते क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ भाजपा को 8 और समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज 15 सीटों राज्यसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग हो रही है। इससे पहले 15 राज्यों की 56 सीटों में से कुल 41 पर निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए हैं।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई बीते सोमवार को बैठक में शामिल नहीं होने के ठीक एक दिन बाद मौजूदा विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की मानें तो अगर एमएलए मनोज पांडे अगर आज के राज्यसभा चुनाव 2024 में भाजपा उम्मीदवारों को वोट करते हैं, तो वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया कि अगर शामिल हुए तो उन्हें भाजपा रायबरेली से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार बना सकती है।

#WATCH | On SP MLA Manoj Kumar Pandey's resignation, UP Minister Dayashankar Singh says "Manoj Pandey has always been a supporter of Sanatana Dharma. He has always been giving statements regarding the same. He wanted everyone to visit Ayodhya and have a darshan. This is the… pic.twitter.com/HbNXvFWK6G