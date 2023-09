Rajya Sabha By election results 2023: दिनेश शर्मा निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित, विधान परिषद की सदस्यता से देंगे इस्तीफा, जानें क्या होगा असर

Highlights दिनेश शर्मा यूपी के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं. डॉ. दिनेश शर्मा निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हो गए. निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा.

लखनऊः उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी डॉ. दिनेश शर्मा निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हो गए. दिनेश शर्मा यूपी के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उन्हें भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य हरद्वार दुबे के निधन से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था.

उप चुनाव में एक मात्र नामांकन डॉ. दिनेश शर्मा का ही दाखिल हुआ. जिसके चलते शुक्रवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने डॉ. शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर किया. शाम को विधानमंडल भवन के सेंट्रल हॉल में निर्वाचन अधिकारी ब्रजभूषण दुबे ने डॉ. दिनेश शर्मा को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा.

