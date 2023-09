Rajya Sabha by-election: दिनेश शर्मा ने किया नामांकन, राज्यसभा उपचुनाव में जीत तय, जानें विधानसभा में किसके पास कितने विधायक

Highlights योगी आदित्यनाथ अन्य नेताओं के साथ राज्य विधानसभा पहुंचे। परिणाम की औपचारिक घोषणा शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया।

लखनऊः यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। शर्मा ने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरी पार्टी जो भी जिम्मेदारियां सौंपेगी, मैं उसे निभाऊंगा। पार्टी कार्यकर्ता के लिए पद कभी मायने नहीं रखता, केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश मायने रखता है।

#WATCH | Lucknow: UP CM Yogi Adityanath along with other leaders reached the State Assembly for the nomination filing of former UP Deputy CM Dinesh Sharma for the Rajya Sabha by-election.

राज्यसभा उपचुनाव के लिए यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नामांकन दाखिल करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अन्य नेताओं के साथ राज्य विधानसभा पहुंचे। कोई अन्य प्रत्याशी मैदान में नहीं होने के चलते उनका चुनाव जीत जाना लगभग तय माना जा रहा है।

#WATCH | Lucknow: Former UP Deputy CM and BJP leader Dinesh Sharma speaks on his nomination filing for the Rajya Sabha by-election.



"As a worker of my party, whatever responsibilities my party will assign, I will do it...Post never matters for the party worker, what matters is…