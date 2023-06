माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैट लॉटरी के माध्यम से गरीबों को आवंटित, लाभार्थी को देना होगा इतना रुपये, देखें वीडियो

Highlights जमीन पर वर्तमान में 76 फ्लैट पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। लाटरी के माध्यम से आज आवंटन किया गया। प्रत्येक फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं।

प्रयागराजः माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैट लॉटरी के माध्यम से शुक्रवार को गरीबों को आवंटित कर दिए गए।

यहां एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को फ्लैट के आवंटन के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान ने कहा, ‘‘नगर में माफिया अतीक अहमद से हमने जमीन खाली कराई थी जहां माफिया का आवास था और उसका कार्यालय भी चलता था।’’

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh | Construction of flats for the poor, that are being built on the land confiscated from slain gangster-turned-politician Atiq Ahmed, set to complete soon. Upon completion, the residences will be handed over to the poor. pic.twitter.com/bZFLqhdxYl