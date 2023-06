लखनऊः अध्यादेश के खिलाफ अखिलेश से मिले सीएम केजरीवाल, कहा-राज्यसभा में सपा करेगी विरोध!, लोकतंत्र के खिलाफ बताया, देखें वीडियो

Highlights केंद्र सरकार के अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताया. केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखकर डर गई है. केजरीवाल सरकार का समर्थन करते हैं और राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ वोट करेंगे.

लखनऊः केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समाजवादी पार्टी (सपा) का समर्थन में मिल गया.

बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ सपा मुखिया अखिलेश यादव का समर्थन मांगने पहुंचे तो उन्हे निराशा नहीं होना पड़ा. अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल के कथन को सुनने के बाद केंद्र सरकार के अध्यादेश को लोकतंत्र के खिलाफ बताया.

Lucknow | Delhi CM & AAP leader Arvind Kejriwal meets Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, to garner support against the Centre's ordinance on control of services in Delhi Punjab CM Bhagwant Mann and other AAP leaders are also present. pic.twitter.com/0KtJM07o4g

यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखकर डर गई है. इसलिए यह अध्यादेश लाई है. हम केजरीवाल सरकार का समर्थन करते हैं और राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ वोट करेंगे. हमारे सभी सदस्य आम आदमी पार्टी के साथ हैं.

Lucknow | If non-BJP parties come together then this ordinance can be defeated in Rajya Sabha and it will send a strong message that the Modi govt is not coming to power in 2024. I thank SP chief Akhilesh Yadav who has assured us that his party will support us in Rajya Sabha:… pic.twitter.com/LQOOuEuAoz