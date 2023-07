सीधी पेशाब कांड के बाद एक और वीडियो वायरल, यूपी के सोनभद्र में बिजली अधिकारी ने दलित युवक को पैर चाटने के लिए किया मजबूर, वीडियो वायरल

सोनभद्र: मध्य प्रदेश के सीधी में दलित युवक पर पेशाब करने की घटना के बाद देश भर में इसे लेकर नाराजगी जताई गई। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें यूपी के सोनभद्र में राज्य के बिजली विभाग के तेजबली सिंह नामक एक व्यक्ति को कथित तौर पर एक दलित युवक को अपने पैर चाटने और उठक-बैठक करने के लिए मजबूर करते देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना 6 जुलाई की है।

ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में सफेद शर्ट पहना एक युवक तेजबली सिंह के पैर चाटते नजर आ रहा है और इसके तुरंत बाद वह उसे सजा के तौर पर पांच उठक-बैठक करने के लिए कहता है। आरोपी शख्स को 'उसके' 2200 रुपये के बारे में पूछते हुए भी वीडियो में सुना जा सकता है। इसके बाद पीड़ित हाथ जोड़कर सिंह को पैसे से जुड़ी कोई बात बताते नजर आता है।

In UP's Sonbhadra, an electricity department lineman Tejbali Singh forced a Dalit man to lick former's slipper and do squats following altercation. The incident happened within limits of Shahganj PS in the district. pic.twitter.com/qfUK4MEfYW