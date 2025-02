India's got latent Controversy: केंद्र के नोटिस के बाद यूट्यूब ने रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील चुटकुलों वाला वीडियो हटाया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के नोटिस के बाद यूट्यूब ने कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के विवादित एपिसोड को हटा दिया है, जिसमें मशहूर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने अश्लील चुटकुले सुनाए थे। इस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उनके खिलाफ अश्लीलता का आरोप लगाते हुए कई शिकायतें दर्ज की गईं।

इस बीच, मुंबई पुलिस ने इलाहाबादिया और रैना को चल रहे विवाद के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मंगलवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट किया, "रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील और गलत टिप्पणियों वाले 'इंडियाज गॉट लेटेंट' एपिसोड को भारत सरकार के आदेश के बाद यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया है।"

उन्होंने यूट्यूब पर इस एपिसोड का एक स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, "वीडियो उपलब्ध नहीं है...सरकार की ओर से कानूनी शिकायत के कारण यह सामग्री देश के डोमेन पर उपलब्ध नहीं है।"

The ‘India Has Latent’ episode on @YouTube with obscene and perverse comments by Ranveer Allahbadia has been blocked following Government of India orders. pic.twitter.com/Joaj5U9QBE