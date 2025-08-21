Bigg Boss 19: द अंडरटेकर को सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' के लिए अप्रोच किया गया

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इस रियलिटी शो के सबसे बड़े सीज़न में से एक होने वाला है। जहाँ हम बिग बॉस 19 में कुछ बड़े टीवी सेलेब्स के साथ-साथ प्रभावशाली लोगों के आने की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं मेकर्स कथित तौर पर कुछ बड़ी अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को लाकर इस सीज़न को और भी रोमांचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

भास्कर इंग्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार, WWE स्टार द अंडरटेकर को शो के लिए अप्रोच किया गया है। सूत्रों ने पोर्टल को बताया कि मेकर्स और द अंडरटेकर के बीच बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वह नवंबर में सात से दस दिनों के लिए शो में आएँगे। यानी वह एक प्रतियोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक अतिथि के रूप में नज़र आएंगे।

माइक टायसन बिग बॉस 19 में?

आज सुबह ऐसी खबरें आईं कि माइक टायसन भी निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और वह अक्टूबर में एक हफ़्ते या 10 दिनों के लिए शो में नज़र आएंगे। बिग बॉस 19 से जुड़े एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "हम टायसन और उनकी टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनकी फीस पर बातचीत कर रहे हैं। अगर बात बन जाती है, तो उम्मीद है कि वह अक्टूबर में एक हफ़्ते या 10 दिनों के लिए घर में प्रवेश करेंगे। हालाँकि, तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं।"

बिग बॉस में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां

अब तक हमने बिग बॉस में सनी लियोनी, नोरा फतेही, पामेला एंडरसन, एली अवराम, नताशा स्टेनकोविक, अब्दु रोज़िक, आओरा, क्लाउडिया सिएसला और जेड गुड्डी जैसी कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को देखा है। शो में बाकी सभी तो बतौर कंटेस्टेंट आए थे, लेकिन पामेला एंडरसन बतौर गेस्ट नज़र आईं।

बिग बॉस 19 प्रीमियर की तारीख

बिग बॉस 19 का प्रीमियर कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर 24 अगस्त, 2025 को होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीज़न में कौन से सेलेब्स इस शो का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा, खबर है कि बिग बॉस 19 इस रियलिटी शो के सबसे लंबे सीज़न में से एक होगा। खबरों के मुताबिक, यह शो अगले साल फरवरी में खत्म होगा।

