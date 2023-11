BIGG BOSS 17: वीकेंड के वार पर सिस्टम हैंग करने आएंगे एल्विश यादव, साथ होंगी मनीषा रानी

Highlights BIGG BOSS 17: सिस्टम हैंग करने आएंगे एल्विश यादव सलमान के साथ एक बार दिखाई देंगी मनीषा रानी दर्शकों को मनोरंजन का मिलेगा डबल डोज

BIGG BOSS 17: सलमान खान के शो बिग बॉस-17 का सिस्टम हैंग करने के लिए मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी-सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव आने वाले हैं। वह इस सप्ताह बिग बॉस में सलमान खान के साथ वीकेंड के वॉर पर दिखाई देंगे।

BREAKING! Elvish Yadav and Manisha Rani to make an appearance as a guest in Weekend ka Vaar.



Elvish will be seen promoting the upcoming Indian adaptation of ‘Temptation Island’ and Manisha will be joining him. They will be seen interacting with Salman first and then would be…