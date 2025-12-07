Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना बने 'बिग बॉस 19' के विजेता, फरहाना भट्ट को हराकर जीता खिताब
By रुस्तम राणा | Updated: December 8, 2025 00:02 IST2025-12-07T23:47:54+5:302025-12-08T00:02:25+5:30
फाइनल पांच कंटेस्टेंट गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और प्रणित मोरे हैं। यह सीज़न 24 अगस्त को 18 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ, और तीन महीने तक चला।
Bigg Boss 19 Winner: गौरव खन्ना 'बिग बॉस 19' के विजेता बने। रविवार (7 दिसंबर) को हुए 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में उन्हें शो के होस्ट सलमान ख़ान ने विनर घोषित किया गया। जबकि फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर अप रहीं। गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट विनर ट्रॉफी की आखिरी रेस में थे। बिग बॉस 19 के टॉप-2 के बीच लाइव वोटिंग हुई, जिसमें खन्ना को सबसे ज्यादा वोट मिले। ट्रॉफी के साथ शो के विजेता को 50 लाख ईनामी राशि दी गई।
हफ़्तों के ड्रामा, लड़ाई, दोस्ती, दिल टूटने और अचानक आए ट्विस्ट के बाद संडे नाइट बिग बॉस 19 के विनर का नाम अनाउंस हुआ। फाइनलिस्ट – अमाल मलिक, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट – ने इस रात तक पहुंचने के लिए नॉमिनेशन, टास्क, पब्लिक ओपिनियन और एक-दूसरे से लड़ाई लड़ी। दर्शकों को फिनाले में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इमोशनल थ्रोबैक, शॉकिंग एलिमिनेशन के साथ-साथ विनर देखने को मिला।
यह एक स्टार-स्टडेड फिनाले था क्योंकि इस फिनाले शो में फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के कई सेलेब्स इसमें शामिल हुए। जहां कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी आने वाली फिल्म, 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को प्रमोट किया। वहीं सनी लियोनी और करण कुंद्रा भी स्प्लिट्सविला X6 को प्रमोट करने के लिए पहुँचे। इस बीच, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी स्पेशल अपीयरेंस दी।
गौरव खन्ना कौन हैं?
टीवी सीरियल अनुपमा में अनुज कपाड़िया के रोल और सीआईडी में सीनियर इंस्पेक्टर कविन के रोल के लिए जाने जाने वाले गौरव खन्ना एक पॉपुलर टेलीविज़न एक्टर हैं। उन्होंने 'यह प्यार न होगा कम' में यामी गौतम के साथ भी काम किया था, और उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया सीज़न 1 भी जीता था। इस सीज़न में उन्हें अक्सर 'अदृश्य', 'बहुत शांत' कहकर खारिज कर दिया जाता है, ने चुपचाप अपने से ज़्यादा शोर मचाने वाले दुश्मनों को हराया, वोट-आउट से गुज़रे, और आखिरकार न केवल फिनाले तक पहुँचे, बल्कि शो को जीतने में भी सफल रहे।