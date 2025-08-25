Bigg Boss 19: सलमान खान ने गौरव खन्ना को 'ग्रीन फ्लैग का एम्बेसडर' बताया, फैन्स ने अभी से उन्हें 'विजेता' घोषित किया
By रुस्तम राणा | Updated: August 25, 2025 06:52 IST
गौरव ने मंच पर एक जीवंत प्रस्तुति दी, पहले उन्होंने जोशीले गाने "ना जाने कहाँ से आया है" पर और फिर "मैं हूँ ना" के शीर्षक गीत पर नृत्य किया। उनकी ऊर्जावान एंट्री ने दर्शकों की तालियाँ बटोरीं और होस्ट सलमान खान ने भी उनकी खूब तारीफ की, जिन्होंने उन्हें "हरी झंडी का ब्रांड एंबेसडर" कहा।
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर रविवार को ग्लैमर, ड्रामा और मनोरंजन के अपने पारंपरिक अंदाज़ के साथ शुरू हुआ। जिन प्रतियोगियों ने सबसे पहले ध्यान खींचा, उनमें लोकप्रिय और सबसे पसंदीदा टेलीविजन अभिनेताओं में से एक गौरव खन्ना भी शामिल थे, जिन्हें अनुपमा में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है।
यह टिप्पणी तुरंत सोशल मीडिया पर पहुँच गई, जहाँ प्रशंसकों ने इसे गौरव की सकारात्मक और स्थिर छवि के लिए एक संकेत के रूप में देखा। कई दर्शक तो एक कदम आगे बढ़ गए, और एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उन्हें "विजेता बनने लायक" घोषित कर दिया।
Dil jeetne wala hi asli Winner hota hai 💯— Sanskar Chaturvedi (@Sanskar731) August 24, 2025
Aur yeh season ka KING hai Gaurav Khanna 👑#TeamGaurav#BiggBoss19#GauravKhanna#SalmanKhan#BB19#BB19OnJioHotstarpic.twitter.com/ewRvzIHEo3
Gaurav Khanna’s Entry =Energy, Swag & Charm overloaded.— Opsora needs prayer only now🤲 (@Being_romeli) August 24, 2025
From his electrifying dance to that effortless way of talking,he’s already winning the hearts of Salman & the audience.
A true green flag torchbearer🌿 The future winner is here
GAURAV KI SARKAAR IN BB19#GauravKhanna#BB19pic.twitter.com/k5K6bHEPYZ
होस्ट सलमान के साथ बातचीत के दौरान, गौरव ने अपने बारे में एक अनोखी बात भी बताई - कि उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है, और मज़ाक में कहा कि ट्रैफ़िक सिग्नल अक्सर उन्हें कन्फ़्यूज़ कर देते हैं। इस हल्के-फुल्के पल ने शाम को और भी मज़ेदार बना दिया और उनके बेबाक अंदाज़ को उजागर किया।
हालाँकि अभिनेता की एंट्री का उत्साह से स्वागत किया गया, लेकिन बिग बॉस अपने अप्रत्याशित मोड़, बदलते गठबंधनों और तीखी बहसों के लिए जाना जाता है। प्रशंसक भले ही उनका समर्थन करने में तत्पर हों, लेकिन असली परीक्षा तो इस बात पर होगी कि वह घर के अंदर की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं।
बिग बॉस 19 के अन्य प्रतियोगी हैं - मृदुल तिवारी, अशनूर कौर, नीलम गिरी, कुनिका सच्चानंद, अवेज़ दरबार, अमाल मलिक, नगमा, बसीर अली, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, ज़ीशान क़ादरी, फरहाना भट्ट, अभिषेक बजाज, प्रणित मोरे और नतालिया जानोज़सेक।