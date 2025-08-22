Bigg Boss 19: बिग बॉस के इस सीजन में प्रतिभाग करने वाले सभी 17 पुष्ट प्रतियोगियों की पूरी सूची
By रुस्तम राणा | Updated: August 22, 2025 16:05 IST2025-08-22T16:05:44+5:302025-08-22T16:05:44+5:30
मुंबई: 'बिग बॉस 19' अपने बहुप्रतीक्षित प्रीमियर से बस एक दिन दूर है! सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह रियलिटी शो रविवार, 24 अगस्त को एक भव्य प्रीमियर नाइट के साथ शुरू होगा। थीम से लेकर प्रतियोगियों की सूची तक, इस सीज़न की हर चीज़ प्रशंसकों के बीच काफ़ी चर्चित है।
सटीक अपडेट्स के लिए मशहूर सोशल मीडिया पेज बिग बॉस ताज़ा खबर के अनुसार, 17 प्रतियोगियों की अंतिम सूची अब जारी कर दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि पहले से तय नामों में कुछ बदलाव हैं, जिनमें हुनर हाली और पायल गेमिंग जैसी हस्तियाँ कथित तौर पर आखिरी समय में पीछे हट गई हैं।
बिग बॉस 19 के कंफर्म कंटेस्टेंट्स की सूची
1. अमाल मलिक
2. गौरव खन्ना
3. अशनूर कौर
4. पोलिश अभिनेत्री नतालिया जानोज़ेक
5. अवेज़ दरबार
6. नगमा मिराजकर
7. शहबाज़ बदेशा
8. जीशान कादरी
9. बसीर अली
10. नेहल चुडासमा
11. अभिषेक बजाज
12. तान्या मित्तल
13. अतुल किशन
14. कुनिका सदानंद
15. प्रणित मोरे
16. नीलम गिरी
17. मृदुल तिवारी
#BiggBoss13 house was the best house ever.— Telly Fusion (@TellyFusion) August 15, 2025
There was a time when Bigg Boss's house looked just like a house, bright, colorful and luxurious.
Now the house looks so dark and very congested, a lot of elements are added because of the theme.#BiggBoss19#BB19@OmungKumar… pic.twitter.com/z6rnUXiSjt
इस साल, बिग बॉस 19 की थीम राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है, जहाँ सेलिब्रिटी न केवल घर के अंदर अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि शो जीतने की रणनीतियों के साथ अपनी सार्वजनिक छवि को भी संतुलित करेंगे। बिग बॉस के घर को पहले से कहीं ज़्यादा भव्य तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें भविष्य के इंटीरियर, चमकदार रोशनी और भव्य लाउंज एरिया हैं जो प्रतियोगियों और दर्शकों, दोनों को बांधे रखने का वादा करते हैं।