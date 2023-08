Telangana Election: बीआरएस ने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की, केसीआर कामारेड्डी और गजवेल से लड़ेंगे चुनाव

Highlights फिलहाल, मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में गजवेल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं सीएम केसीआर ने कहा कि कुल 119 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल सात पर उम्मीदवारों में बदलाव होगा उन्होंने कहा, हम 16 अक्टूबर को वारंगल में अपना पार्टी घोषणापत्र जारी करेंगे

हैदराबाद: बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने सोमवार को आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। इस मौके पर सीएम केसीआर ने कहा कि कुल 119 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल सात पर उम्मीदवारों में बदलाव होगा। सीएम केसीआर कामारेड्डी और गजवेल से और मंत्री कल्वाकुंतला तारक रामा राव (केटीआर) सिरसिला से चुनाव लड़ेंगे।

राज्य चुनावों पर भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के.चंद्रशेखर राव ने कहा, हम 16 अक्टूबर को वारंगल में अपना पार्टी घोषणापत्र जारी करेंगे। जो कोई भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करते हुए केसीआर ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में कुल 119 में से 95-105 सीटें जीतेगी। केसीआर ने कहा, "एआईएमआईएम के साथ हमारी दोस्ती जारी रहेगी।"

We will release our party manifesto in Warangal on October 16. Anybody found indulging in anti-party activities will be shunted out of the party: Bharat Rashtra Samithi (BRS) president and Telangana CM K. Chandrasekhar Rao on State elections pic.twitter.com/JjorkQqqFq