रेवंत रेड्डी के नाम पर CLP बैठक में लगी मुहर, आलाकमान भी हुआ सहमत - सूत्र

नई दिल्ली: तेलंगानाविधानसभा चुनाव 2023 में आये रिजल्ट के बाद अब राज्य के नए सीएम को लेकर नाम लगभग तय हो गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से अंतिम निर्णय ले लिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष इकाई अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का नाम इसमें सबसे आगे है और सूत्रों की मानें तो सीएलपी बैठक में उनपर मुहर भी लग चुकी है। इस बात से कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराने के लिए कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डी शिवकुमार आज दिल्ली पहुंचे हैं।

रेवंत रेड्डी इस चुनाव में तेलंगाना प्रदेश की दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, जिनमें कोडंगल और कामारेड्डी सीट शामिल थी। उन्हें कामारेड्डी में तो पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन कोडंगल से 32532 मतों से विजयी हुए हैं। उन्हें कुल 107429 वोट मिले थे।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके समर्थक सड़क पर आ गये हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें राज्य का नया सीएम बनाया जाए। इसके अलावा उनके एक समर्थक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम बीआरएस और भाजपा से बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। हमनें रेवंत रेड्डी के प्रयासों के बल पर 65 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस आधार पर हमें सिर्फ और सिर्फ रेवंत रेड्डी को सीएम बनाना है।"

#WATCH | Supporters of Telangana Congress president Revanth Reddy demonstrate in Hyderabad, demanding that he be made the Chief Minister. A supporter says, "We have no other demand. We fought the BJP and BRS for so many days. 65 MLAs won due to one Revanth Reddy. We want…

बीते रविवार को चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों की मतगणना में भाजपा को 3, कांग्रेस को 1 और जेडपीएम को मिजोरम में बहुमत मिला है। वहीं, तेलंगाना में कांग्रेस को 119 में से 64 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीएचआरएस को 39, भाजपा को 9, एमआईएमआईएम को 7 और सीपीआई को 1 सीट मिली है। इसके बाद से ही कांग्रेस ने रविवार शाम को तेलंगाना की राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

वहीं, पिछले विधानसभा 2018 के चुनावों में के चंद्रशेखर राव की पार्टी को लगभग 88 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर जीत के साथ संतुष्ट होना पड़ा था और एमआईएमआईएम को 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

Revanth Reddy is all set to be the new Chief Minister of Telangana. He is likely to take oath on December 7, a few ministers will also be taking oath along with him. A unanimous decision was taken in the CLP meet in Hyderabad and the final decision to appoint the CM was left to…