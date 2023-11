असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष को संघ का आदमी बताया, कहा- 'हैदराबाद में जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसे मोहन भागवत नियंत्रित कर रहे हैं'

Highlights ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष को संघ का आदमी बताया कहा- एक तरह से देखा जाए तो वो आरएसएस के पपेट हैं कहा- हैदराबाद में जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसे मोहन भागवत नियंत्रित कर रहे हैं

हैदराबाद: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि हैदराबाद में जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसे मोहन भागवत नियंत्रित कर रहे हैं। यही नहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को संघ का आदमी बता दिया।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "कांग्रेस के जो TPCC(तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी) प्रमुख हैं इनका असली नाम RSS अन्ना है। उन्होंने RSS से अपनी जिंदगी शुरू की और उसी के साथ अपना सियासी जीवन खत्म करेंगे... आज हैदराबाद में जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसे मोहन भागवत नियंत्रित कर रहे हैं और उनकी ज़ुबान से जो नफरत निकली है ये RSS की ज़ुबान है... ये इनकी(रेवंत रेड्डी) पहचान है। वे RSS के आदमी हैं और RSS के रहेंगे।"

दरअसल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा था कि ओवैसी शेरवानी के नीचे आरएसएस की निकर पहनते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि ओवैसी तेलंगाना में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भाजपा की मदद कर रहे हैं।

तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर ओवैसी एक जनसभा के दौरान भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा, "अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो तुमको मालूम हो कि तुम उन लोगों से नफरत करते हो जो शेरवानी और टोपी पहनते हैं। इसी चुनाव में आरएसएस के इस अन्ना को टोपी-शेरवानी पहनने वाले लोग बता देंगे कि जो हमारे कपड़ों पर हमला करता है वो हमसे नफरत करता है।"

Correction | On Telangana Congress president Revanth Reddy*, AIMIM chief Asaduddin Owaisi in Hyderabad yesterday said, "...When you have nothing to say then you start talking about our clothes...This is called dog whistle politics, which is being done by the (Telangana) Congress… pic.twitter.com/qWZLUJN9CH