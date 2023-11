Hyderabad godown fire: बहुमंजिला अपार्टमेंट परिसर में भीषण आग, 9 लोगों की मौत, 21 को बचाया, धुएं से 10 बेहोश, परिजन को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा, देखें वीडियो

Highlights रसायनों से भरे कुछ ड्रम रखे हुए थे और फिर अन्य मंजिलों तक फैल गई। इमारत से अब तक 21 से अधिक लोगों को निकाला गया है। अधिकांश पीड़ित पहली और दूसरी मंजिल पर किरायेदार के रूप में रह रहे थे।

Hyderabad godown fire: हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में सोमवार को एक बहुमंजिला अपार्टमेंट परिसर में भीषण आग लगने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। मारे गए नौ लोगों में चार वृद्ध महिलाएं थीं। आग बहुमंजिला अपार्टमेंट परिसर के भूतल से शुरू हुई, जहां रसायनों से भरे कुछ ड्रम रखे हुए थे और फिर अन्य मंजिलों तक फैल गई।

अग्निशमन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि इमारत से अब तक 21 से अधिक लोगों को निकाला गया है। अधिकांश पीड़ित पहली और दूसरी मंजिल पर किरायेदार के रूप में रह रहे थे। तीसरी और चौथी मंजिल पर रहने वाले लोगों को मामूली चोटें आईं। इमारत के मालिक की पहचान रमेश जयसवाल के रूप में की गई है और वह फिलहाल फरार है।

#WATCH | Daring rescue of a child and woman amid massive fire in a storage godown located in an apartment complex in Bazarghat, Nampally of Hyderabad pic.twitter.com/Z2F1JAL8wa

वह भूतल का उपयोग तेल के ड्रमों और डिब्बों के गोदाम के रूप में कर रहा था। पुलिस के मुताबिक, इमारत से अब तक 21 लोगों को बचाया जा चुका है। उनमें से 10 लोग धुएं के कारण बेहोश पाए गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने प्रत्येक मृतक के परिजन को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

#WATCH | Telangana: A heated argument broke out between Congress and AIMIM leaders at the Nampally fire incident site.



The Police lathi-charged the leaders to disperse them. pic.twitter.com/7gFTDt0k4p