Mahmood Ali faints: तेलंगाना के पूर्व डिप्टी सीएम हुए बेहोश, वीडियो आया सामने

Highlights कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के पूर्व डिप्टी सीएम महमूद अली बेहोश हो गए आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया तेलंगाना में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री की जिम्मेदारी उठा चुके हैं अली

Mahmood Ali faints: देश में शुक्रवार को हर तरफ गणतंत्र दिवस को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला। वहीं गणतंत्र दिवस को देखते हुए जगह जगह पर ध्वजारोहण के कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है। जिसमें कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना के पूर्व डिप्टी सीएम महमूद अली बेहोश हो जाते हैं।

#WATCH | Hyderabad: Former Telangana Deputy CM Mahmood Ali faints during #RepublicDay2024 celebrations at Telangana Bhawan. pic.twitter.com/GCzoMb9l8U