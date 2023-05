WhatsApp लेकर आया कमाल का फीचर, अब वॉइस मैसेज को ऑटो टेक्स्ट में बदल सकेंगे, जानिए इसके बारे में

By विनीत कुमार | Published: May 3, 2023 09:48 AM

WhatsApp ने एक ऐसा फीचर रोल आउट किया है जिसकी मदद से अब वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में बदला जा सकेगा। ऐसे में वॉइस मैसेज भेजने वाले और उसे प्राप्त करने वाले के लिए बड़ी आसानी होगी। जानिए इस बारे में...

WhatsApp में अब वॉइस मैसेज को ऑटो टेक्स्ट में बदल सकेंगे (फाइल फोटो)

