WhatsApp Update: व्हाट्सएप ने जारी किया कमाल का नए फीचर्स जिसे हर किसी को जरूर जानना चाहिए, जानें अपडेट के बारे में और सेट करने का तरीका

Highlights दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने एक नया अपडेट लेकर आया है। इस अपडेट के अनुसार, अब यूजर्स किसी से भी अपनी प्राइवेसी को छुपा सकता है। इस अपडेट के अनुसार, अब यूजर्स किसी से भी अपनी प्राइवेसी को छुपा सकता है।

WhatsApp Update: व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग एप जिसके जरिए लोग एक दूसरे से संपर्क साध पाते है। ऐसे में व्हाट्सएप एक नया अपडेट लेकर आया है जिससे यूजर्स को इस एप को इस्तेमाल करने में काफी सहुलियत और फायदा होने वाला है। व्हाट्सएप के इस नए अपडेट में आप अपनी डीपी, लास्ट सीन के साथ अपने अबाउट के ऑप्शन को भी छुपा सकते है। यह फीचर काफी कमाल का है क्योंकि ऐसे बहुत से लोग है जो अपने डीपी (DP), लास्ट सीन ( Last Seen ) और अबाउट (About) को हाइड करके रखना चाहते है, लेकिन पहले यह सुविधा नहीं थी जो इस अपडेट के बाद अब उपल्बध है।

दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि उसने नए अपडेट में डीपी, लास्ट सीन और अबाउट को हाइड करने की सुविधा दी है। इस पर व्हाट्सएप ने कहा कि इससे पहले व्हाट्सएप पर प्राइवेसी के लिए तीन ऑप्शन Everyone, My Contacts और Nobody आते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद अब एक नया ऑप्शन My Contact Except को जोड़ा गया है। इस नए ऑप्शन My Contact Except के जरिए आप जिसे चाहेंगे उसे ही केवल सेलेक्ट करके अपनी डीपी, लास्ट सीन और अबाउट को देखा सकते है। इसके जरिए आप किसी से भी अपना डीपी, लास्ट सीन और अबाउट को हाइड कर सकते है।

🔒 To further protect your privacy online, we’re rolling out new options to your privacy control settings 🔒



Now you can select who from your contact list can see your Profile Photo, About, and Last Seen status. For more information follow this link: https://t.co/UGMCx2n70h