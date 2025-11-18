क्या है क्लाउडफ्लेयर में रुकावट की वजह? जानिए एक्स, चैटजीपीटी और दूसरी लोकप्रिय वेबसाइटें क्यों हुईं डाउन?

नई दिल्ली: वेब सेवा प्रदाता क्लाउडफ्लेयर ने मंगलवार को एक व्यवधान का अनुभव किया, जिसके कारण X, चैटजीपीटी और लेटरबॉक्स्ड सहित कई वेबसाइट और सेवाएं अनुपलब्ध हो गईं। आइए जानते हैं क्या है क्लाउडफ्लेयर?

क्लाउडफ्लेयर में रुकावट का कारण क्या था?

सुबह 3:48 बजे, पीटी ने अपने सिस्टम स्टेटस पेज पर एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि उसे इस समस्या की जानकारी है और उसने रुकावट के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बयान में कहा गया है, "क्लाउडफ्लेयर को एक ऐसी समस्या की जानकारी है और वह इसकी जाँच कर रहा है जो कई ग्राहकों को प्रभावित करती है: वाइडस्प्रेड 500 त्रुटियाँ, क्लाउडफ्लेयर डैशबोर्ड और एपीआई भी काम नहीं कर रहे हैं।" "हम इसके पूरे प्रभाव को समझने और इस समस्या को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द ही और अपडेट जारी किए जाएँगे।"

क्लाउडफ्लेयर की यह रुकावट अमेज़न वेब सर्विसेज़ में आई इसी तरह की खराबी के ठीक एक महीने बाद आई है, जिससे इंटरनेट पर काफ़ी व्यवधान पैदा हुआ था। AWS की इस रुकावट ने रेडिट, स्नैपचैट, रोबॉक्स और फ़ोर्टनाइट जैसी कई वेबसाइटों को प्रभावित किया, जिससे कई लोगों ने इंटरनेट के इतने बड़े हिस्से के लिए कुछ केंद्रीकृत सेवाओं पर निर्भर रहने की समझदारी और सुरक्षा पर सवाल उठाए।

क्लाउडफ्लेयर में सुधार के संकेत दिख रहे हैं

कई लोग फेसबुक और bet365 जैसी वेबसाइटों तक नहीं पहुँच पा रहे थे, यहाँ तक कि ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर भी उपलब्ध नहीं थी। एक अपडेट में, नेटवर्क ने कहा कि "वे सेवाओं में सुधार देख रहे हैं, लेकिन ग्राहकों को सामान्य से ज़्यादा त्रुटि दर देखने को मिल सकती है क्योंकि हम सुधार के प्रयास जारी रखेंगे।"

उन्होंने कहा, "हम इस समस्या की जाँच जारी रखे हुए हैं।" इस बीच, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने रेडिट पर अपनी निराशा व्यक्त की। एक उपयोगकर्ता ने लिखा: "क्लाउडफ्लेयर डाउन? ट्विटर वगैरह काम नहीं कर रहा है?"

एक अन्य ने लिखा, "मैं यहाँ खास तौर पर यह देखने आया था कि क्या ऐसा ही है, हाहा। मुझे तब तक एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी सारी चीज़ें क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल करती हैं जब तक कि सब कुछ डाउन नहीं हो गया! मुझे आश्चर्य है कि इसकी वजह क्या थी!"

