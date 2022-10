केंद्र सरकार का इंटरनेट को 'मुक्त, सुरक्षित और विश्वसनीय' बनाने का मिशन, नए आईटी नियमों पर बोले केंद्रीय मंत्री

Highlights केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंटरनेट "गलत सूचना" का पक्ष नहीं हो सकता है उन्होंने कहा- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि "कोई भी गैरकानूनी सामग्री" ऑनलाइन पोस्ट न हो बोले- भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान बिचौलियों द्वारा किया जाना चाहिए

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा कि सरकार का मिशन शुक्रवार को लागू हुए संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के साथ इंटरनेट को "मुक्त, सुरक्षित और विश्वसनीय" बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि बिचौलियों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि "कोई भी गैरकानूनी सामग्री" ऑनलाइन पोस्ट नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंटरनेट "गलत सूचना" का पक्ष नहीं हो सकता है।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नए नियम पहले मौजूद अंतराल को संबोधित करते हैं, यह रेखांकित करते हुए कि मध्यस्थ प्लेटफार्मों का "दुरुपयोग" "आपराधिक, अवैध, भड़काऊ सामग्री और गलत सूचना अपलोड" करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा, भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान बिचौलियों द्वारा किया जाना चाहिए, विशेष रूप से मुक्त भाषण, स्वतंत्रता और गैर-भेदभाव से संबंधित लेखों का। उपयोगकर्ता और मध्यस्थ के बीच जवाबदेही को मजबूत करने के लिए हम एक शिकायत अपीलीय मंच लाए हैं।

