ओडिशा को मिली पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्यूज एंकर 'लिसा', उड़िया और अंग्रेजी में पढ़ेगी समाचार

Highlights ओडिशा के एक निजी समाचार चैनल ने एआई द्वारा संचालित समाचार एंकर को लॉन्च किया चैनल ने विज्ञप्ति में कहा है कि कृत्रिम न्यूज एंकर का नाम 'लिसा' है यह एंकर फिलहाल उड़िया और अंग्रेजी में न्यूज पढ़ेगी

भुवनेश्वर: ओडिशा स्थित एक निजी समाचार चैनल ओडिशा टीवी ने रविवार को 'लिसा' नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा संचालित समाचार एंकर को लॉन्च किया। कंपनी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओडिशा की साड़ी पहने एक कृत्रिम महिला ओटीवी नेटवर्क के टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए उड़िया और अंग्रेजी दोनों में समाचार प्रस्तुत करेगी। कृत्रिम न्यूज एंकर का नाम 'लिसा' है।

कंपनी के बयान के अनुसार, ओटीवी उड़िया टेलीविजन पत्रकारिता को अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समाचार एंकर, लिसा उपहार में दे रहा है। हालांकि लिसा कई भाषाएं बोल सकती हैं, लेकिन फिलहाल वह नेटवर्क के टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए केवल उड़िया और अंग्रेजी में समाचार प्रस्तुत करेंगी।

विज्ञप्ति के अनुसार, “आने वाले दिनों में लिसा को उड़िया में और अधिक कुशल बनाने के प्रयास चल रहे हैं। आप लिसा को इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ढूंढ और फॉलो कर सकते हैं।" कंपनी के डिजिटल बिजनेस हेड लितिशा मंगत पांडा ने कहा कि लिसा को उड़िया में प्रशिक्षण देना एक बड़ा काम था, जिसे हम हासिल कर सके।

