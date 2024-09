Microsoft 365 Outage: माइक्रोसॉफ्ट के डाउन होने से दुनिया भर के यूजर्स प्रभावित, जानें क्या बोली कंपनी

Microsoft 365 Outage: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट माइक्रोसॉफ्ट 365 गुरुवार, 12 सितंबर को व्यापक रूप से डाउन हो गया है। जिसके कारण लाखों लोग जो दुनियाभर में मौजूद हैं प्रभावित हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रभावित किया है। डाउनडिटेक्टर, एक आउटेज-ट्रैकिंग प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार, Microsoft 365 के साथ कठिनाइयों का सामना करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा 24,000 से अधिक घटनाओं की रिपोर्ट की गई थी।

प्रभावित उपयोगकर्ताओं में से कई को Microsoft Teams के साथ भी समस्याएँ आईं, जिनमें 4,700 से अधिक रिपोर्ट दर्ज की गईं। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा फर्म क्राउडस्ट्राइक के दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुए बड़े व्यवधान के ठीक दो महीने बाद आया है। उस घटना ने विभिन्न उद्योगों में लगभग 8.5 मिलियन Windows डिवाइस को प्रभावित किया, जिससे एयरलाइनों और बैंकों से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक की कंपनियों के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई।

We're investigating an issue where users may be unable to access multiple Microsoft 365 services. Please look for MO888473 in the admin center for more details and further updates.