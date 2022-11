जियो उपभोक्ता को कॉल और मैसेजिंग करने में हुई परेशानी, ट्विटर पर यूजर्स निकाल रहे हैं भड़ास

Highlights टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जियो (Jio) का नेटवर्क डाउन होने की शिकायत मंगलवार सुबह से कॉल नहीं कर पा रहे हैं कई जियो यूजर्स कॉलिंग और मैसेजिंग में यूजर्स को आ रही है परेशानी

मुंबई: टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जियो (Jio) का नेटवर्क डाउन होने की शिकायत है। जियो यूजर्स को कथित तौर पर देशभर में कॉलिंग और मैसेजिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया कि वे मंगलवार सुबह से कॉल नहीं कर पा रहे हैं। यूजर्स सुबह उठने पर मैसेज भी नहीं भेज पा रहे थे। हालाँकि, मोबाइल डेटा सेवाएँ सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सामान्य रूप से काम कर रही हैं। केवल कॉलिंग और एसएमएस सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "सुबह से कोई वोल्ट साइन नहीं है और इसलिए कोई कॉल नहीं कर पा रहा हूं। जब सामान्य कॉल में समस्या आ रही है तो क्या आप इस तरह 5जी सेवाएं देने की योजना बना रहे हैं?” कुछ उपयोगकर्ता इंटरनेट सेवाओं का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं जबकि कुछ के लिए यह काम कर रहा है।

#Jiodown situation when you have jio fiber , jio sim and jio mobile. And the network is down. pic.twitter.com/kI6vagk9SP