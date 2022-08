गूगल सर्च इंजन हुआ डाउन, हजारों यूजर्स परेशान, ट्विटर पर लोगों ने दिए ऐसे मजेदार रिएक्शन

नई दिल्ली: गूगल सर्च इंजन के भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह डाउन हो जाने से हजारों इंटरनेट यूजर्स परेशान हो गए। हालांकि, कुछ ही देर में कई समस्याओं को ठीक कर लिया गया। भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 7 बजे गूगल सर्च इंजन में दुनिया भर के कई देशों में परेशान आनी शुरू हुई। इस दौरान गूगल में कुछ भी सर्च करने पर 500 That’s an error मैसेज इंटरनेट यूजर्स को नजर आ रहा था। इसके बाद लोगों ने इस बारे में ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखना शुरू कर दिया।

वेबसाइट Downdetector.com के अनुसार गूगल सर्च इंजन के साथ समस्या को लेकर कुछ ही मिनटों में 40 हजार से अधिक यूजर्स ने रिपोर्ट किया। इस बीच कई यूजर ट्विटर पर सर्च इंजन के डाउन होने पर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

रेयान बेकर नाम के एक यूजर ने लिखा, 'पहली बार गूगल सर्च इंजन को डाउन होते देख रहा हूं। यह इतना दुर्लभ है कि सबसे पहले मैं ट्विटर पर आया ताकि जान सकूं कि क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। कॉन्सप्रेसी थ्योरी यहां आते हैं!'

Had a Google search engine error for the first time ever. The engine was totally down. It's so rare the first thing I did was come to Twitter to see if anything major is going on with the web. Conspiracy theories here we come! #google#error — Ryan Baker (@RyanBakerSLO) August 9, 2022

कई यूजर्स ने गूगल सर्च इंजन के साथ आ रही समस्या का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और हैरानी जताई कहीं ऐसा केवल उनके साथ तो नहीं हो रहा है।

Is @Google really down right now?!? Or is this just a me problem? #googledownpic.twitter.com/jgWWQwjkO2 — Presley Mullinax (@PresleyMullinax) August 9, 2022

everyone in the world running to twitter after using google : pic.twitter.com/c4OzMoCxc1 — Carla Ng (@cnntwlc) August 9, 2022

Google search servers right now pic.twitter.com/QVNHFEHXEx — Austin N (@ArracetiA) August 9, 2022

me using twitter as a search engine to check if google is down pic.twitter.com/GjNRoA3WzW — val♥ (@omlitsari) August 9, 2022

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि, 'गूगल क्यों डाउन हुआ है, इसके लिए हम गूगल करना चाहते हैं लेकिन गूगल डाउन है। अब क्या?'

I want to google whether google is down, but google is down, so what now? — sparkles (@sparklesonline) August 9, 2022

कई यूजर ने तो मजाकिया लहजे में ये कहा कि अब यही दुनिया का अंत है वहीं एक यूजर ने कहा कि अब Yahoo के सीईओ खुश होंगे क्योंकि उनकी साइट पर ट्रैफिक आ रहा होगा।

