गूगल ने नियम उल्लंघन पर हटाएं कई वीडियो

Highlights गूगल ने इतने लाख से ज्यादा यूट्यूब वीडियो को वेबसाइट से हटा दिया गूगल ने नियम न मानने का हवाला दिया गूगल पे से आगे पेमेंट करने पर भी लोगों को सचेत किया

नई दिल्ली: गूगल ने आज नियम न मानने पर 20 लाख से ज्यादा यूट्यूब वीडियो को वेबसाइट से हटा दिया। इसके साथ ही गूगल ने कहा कि भारत में अप्रैल और जून 2023 के बीच इन यूट्यूब वीडियो में नीतियों का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण ऐसा किया गया।

गूगल के अधिकारियों ने कहा, "हमने लोगों को उनकी पसंदीदा भाषा में संदिग्ध लेनदेन के बारे में पहले से ही सचेत कर दिया है।"

इसके साथ ही गूगल ने कहा कि धोखाधाड़ी की जा रही कोशिश को नाकाम किया है। वहीं, पिछले साल गूगल-पे ने 12 हजार करोड़ रुपये के घोटालों का पकड़ा था।

On Google Pay we instantly alerted people of suspicious transactions in their preferred language. We immediately blocked fraudulent attempts. As a result, last year alone, Google Pay has prevented scams worth Rs 12,000 cr: Google