गूगल डिस्कवर और गूगल न्यूज़ हुआ डाउन, यूजर हुए परेशान, सोशल मीडिया पर की शिकायत

नई दिल्ली: सर्च दिग्गज कंपनी गूगल डिस्कवर की व्यक्तिगत सामग्री फ़ीड में व्यवधान आ रहा है, कई उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इसकी सूचना दी है। उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर व्यवधान की सूचना दी क्योंकि उन्होंने बताया कि वे गूगल डिस्कवर का उपयोग करके समाचार, लेख और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम हैं। एक उपयोगकर्ता ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर टिप्पणी की, "क्या किसी ने गूगल समाचार और डिस्कवर डाउन होने पर ध्यान दिया है"।

एक अन्य ने टिप्पणी की, "इससे गूगल डिस्कवर फ़ीड पर भी असर पड़ रहा है, जहां कभी-कभी गूगल होम पेज पर कोई समाचार लोड नहीं होता है।" उपयोगकर्ता ने कहा, "इसके अलावा कुछ गूगल समाचार अनुभाग और गूगल रुझान, और बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं।" Google ने अभी तक आउटेज पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

