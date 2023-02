ट्विटर के पूर्व अधिकारियों से पूछताछ, हंटर बाइडन से जुड़ी खबरें दबाने सहित कई मुद्दों पर अमेरिकी समिति ने दागे सवाल

नई दिल्ली: ट्विटर के पूर्व अधिकारियों ने विभिन्न मामलों को संभालने में हुई गलतियों को स्वीकार किया है। इसमें अक्टूबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडेन की लैपटॉप से लीक हुई सामग्रियों से जुड़ी खबरों, चिकित्सा पेशेवरों की कोविड पर राय को सेंसर करना सहित कई बातें शामिल हैं। हालांकि, इन पूर्व अधिकारियों ने हंटर बाइडन से जुड़ी खबरों से संबंधित निर्णय लेने को लेकर किसी तरह के सरकारी दबाव से स्पष्ट रूप से इनकार किया।

राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन और परिवार की जांच कर रहे नए रिपब्लिकन बहुमत वाले 'हाउस ओवरसाइट कमेटी' के सामने सुनवाई के दौरान ट्विटर के पूर्व डिप्टी काउंसिल जेम्स बेकर, ट्रस्ट और सेफ्टी के पूर्व प्रमुख योएल रोथ और पूर्व मुख्य कानून अधिकारी विजया गड्डे से पूछताछ की गई। इस समिति का उद्देश्य हंटर बाइडन की लैपटॉप लीक वाली खबरों से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ आरोपों और प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप के बारे में अन्य दूसरी शिकायतों की जांच करना है।

अमेरिका के केंटकी (Kentucky) प्रांत से आने वाले रिपब्लिकन जेम्स कॉमर इस समिति के प्रमुख हैं। कॉमर दरअसल बाइडन परिवार के कारोबारी लेन-देन की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। इस व्यापक जांच में 'ट्विटर फाइलों' के सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया दिग्गज के खिलाफ अन्य आरोपों की भी जांच की जा रही है।

बता दें कि ये 'ट्विटर फाइल' एलन मस्क के कार्यभार संभालने से पहले ट्विटर कर्मचारियों के आंतरिक संचार हैं। इसे कुछ हिस्सों में जारी किया गया था। जारी दस्तावेजों के जरिए दावे किए गए कि कैसे कंपनी के कर्मचारियों ने यूजर्स को ब्लॉक करने, पहुंच को रोकने, शैडो बैन के फैसले लिए। इसके अलावा, इसमें हंटर बाइडेन से जुड़ी खबरों को फैलने से रोकने में सरकार की भागीदारी के आरोपों पर भी चर्चा की गई है।

कॉमर ने एक बयान में कहा, 'अमेरिका ने सोशल मीडिया कंपनियों, मुख्यधारा की मीडिया और इंटेलिजेंस कम्यूनिटी द्वारा हंटर बाइडेन के लैपटॉप और उसकी सामग्री से जुड़ी बातों को दबाने के लिए मिलकर चलाया गया अभियान देखा। ट्विटर ने एफबीआई के साथ मिलकर अमेरिकियों की बातों की निगरानी के लिए लाखों डॉलर प्राप्त किए।'

