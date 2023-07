Chandrayaan-3 Mission: उलटी गिनती शुरू, इसरो की वेबसाइट और YouTube चैनल पर देख सकते हैं लाइव

Highlights अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। ‘सॉफ्ट-लैंडिंग’ और चंद्र भूभाग पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करके सीमाएं पार करने जा रहा है। www.isro.gov.in पर लाइव देख सकते हैं।

Chandrayaan-3 Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कि देश के तीसरे चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-3’ के प्रक्षेपण के लिए 25.30 घंटे की उलटी गिनती बृहस्पतिवार को यहां स्थित अंतरिक्ष केंद्र में शुरू हो गई। शुक्रवार को रवाना होने वाला ‘चंद्र मिशन’ वर्ष 2019 के ‘चंद्रयान-2’ का अनुवर्ती मिशन है। www.isro.gov.in पर लाइव देख सकते हैं।

भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ का है। ‘चंद्रयान-2’ मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर ‘विक्रम’ पथ विचलन के चलते ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ करने में सफल नहीं हुआ था। यदि इस बार इस मिशन में सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा।

#WATCH | Andhra Pradesh | India is all set to launch its 3rd moon mission ‘Chandrayaan-3’ tomorrow at 2:35 PM. I pray that everything goes well and it lands on the moon on August 23 onwards any day: S Somanath, ISRO Chief on the launch of Chandrayaan-3 pic.twitter.com/wMp7NIjifM