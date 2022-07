Cabinet Meet: BSNL और BBNL के विलय को मंजूरी, 1.64 लाख करोड़ रुपये का पैकेज, जानें मंत्रिमंडल की बड़ी बातें

Highlights 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी। परियोजना में 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BSNL के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के विलय को भी मंजूरी दी है।

यह परियोजना सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी। परियोजना में 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा।

With comprehensive package of Rs 1.64 Lakh Cr, BSNL will upgrade services, provide high-quality 4G services & immediately advance to 5G services. Its Balance Sheet structure will be restructured so that BSNL will emerge as a sustainable, viable entity: Union Min Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/xu39oB0r6w

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अभी तक ज़िले से ब्लॉक तक का नेटवर्क BSNL प्रबंधित करता है और ब्लॉक से पंचायत तक का नेटवर्क BBNL प्रबंधित करता है। दोनों में समन्वय में दिक्कत ना आए और BSNL के पुनरुद्धार के लिए BBNL और BSNL के विलय को मंजूरी दी।

केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार अपने पुराने मुद्दों को पीछे छोड़कर एक सूर्योदय उद्योग बन रहा है। 5जी की निलामी में जिस तरह से भागेदारी हुई है वो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दूरसंचार उधोग आगे बढ़ेगा, विकसित होगा और नए रोजगार सृजन करेगा।

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में पत्रकारों को बताया कि सरकार बीएसएनएल को 4जी सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। वैष्णव ने कहा कि बीएसएनएल के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा।

A decision has been taken that the legacy spectrum which BSNL had will be once again reallocated, new spectrum for 4G will be reallocated and over next 1.5-2 years spectrum for 5G will also be allocated to BSNL: Union Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/avIBrq7gmj