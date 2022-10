अमेरिका: कैलिफोर्निया में भूकंप आने पर एंड्रॉइड फोन ने आईफोन को पछाड़ा, 5-10 सेकेंड पहले ही उपयोगकर्ताओं को किया अलर्ट

Highlights अमेरिका में आए भूकंप के दौरान एंड्रॉइड फोन ने आईफोन को पछाड़ा दिया है। एंड्रॉइड फोन ने उपयोगकर्ताओं की भूकंप की जानकारी पहले देकर उन्हें अलर्ट किया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले फिलीपींस में भी सिस्टम द्वारा ऐसी चेतावनी दी गई थी।

वाशिंटन डीसी: अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन जोस में आई भूकंप का सबसे पहले पता एंड्रॉइड फोन ने लगाया है और ऐसा कर उसने आईफोन को पछाड़ दिया है। आपको बता दें कि यह भूकंप कैलिफोर्निया के सैन जोस में मंगलवार को आई थी जिसमें इसकी तीव्रता 5.1 बताई गई है।

बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड फोन ने भूकंप आने के पांच या दस सेकेंड के अंदर ही भूकंप का पता लगाया था और उपयोगकर्ताओं को इसकी चेतावनी दी थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले पिछले साल फिलीपींस में भी ऐसे ही भूकंप आने पर सिस्टम द्वारा उपयोगकर्ताओं को चेतावनी दी गई थी।

एंड्रॉइड अथॉरिटी के अनुसार, गूगल एंड्रॉइड इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष डेव बर्क ने एक ट्वीट को शेयर किया है। इस ट्वीट में यह दिखाया गया है कि एंड्रॉइड फोन भूकंप के झटके आने से पहले एक्टिव हो गए थे और वे उपयोगकर्ताओं को इसे लेकर चेतावनी भी दी थी।

Earthquake in SF Bay Area today. Yellow/red represents shaking Android phones acting as seismometers. Circles are our inferred estimate of P & S waves. Earthquake alerts sent instantaneously to surrounding phones before the waves hit pic.twitter.com/8pumt19ReI